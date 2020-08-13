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В мире заражений COVID-19 уже почти 21 миллион

Четверг, 13 августа 2020, 03:29

За время пандемии COVID-19 во всем мире диагностировано почти 21 миллион случаев новой болезни в 213 странах.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 20,7 миллиона случаев заражения, из них 274 тысяча только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 751 555 пациентов, из них 6646 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 13 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина уже на 32-м месте этого антирейтинга.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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Темы: коронавирус


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