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Трех задержанных в Беларуси поляков отпустили

Пятница, 14 августа 2020, 10:54
Фото с Twitter ЕП


Троих граждан Польши, задержанных в дни протестов в Беларуси, отпустили.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом поздно вечером в четверг сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

"Трое задержанных в Беларуси польских граждан освобождены. Хочу поблагодарить наших дипломатов и консулов за их работу", - написал он.

Студенты Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий, задержанные в Минске 9 августа, смогли выйти на свободу в четверг. По словам Добровольского, их задержали вскоре после выхода из ресторана, они успели отойти на несколько десятков метров от заведения.

Во время задержания и после ребят вместе с остальными задержанными били дубинками. Первые 15 часов их удерживали в каком-то помещении, похожем на спортзал, с тремя сотнями других людей, затем перевезли в отделение в городе Жодино, где они и оставались следующие дни. Там их уже не били и начали давать воду и пищу, но в комнате на шесть человек находились 24 задержанных.

Суда над ними не было, похоже, из-за отсутствия переводчика с польского, и их отпустили через 72 часа после ареста.

Еще один задержанный, имя которого не указывают, пока не давал комментариев.

Напомним, во время протестов в Беларуси задержали также не менее четырех граждан Украины.

Ночью 14 августа из Жодинского СИЗО и минского изолятора начали выпускать задержанных в Минске в течение 9-12 августа.

Задержанные после освобождения рассказали об избиении, издевательствах, отказе в медицинской помощи, холоде и голоде.

Темы: ПольшаБеларусь


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