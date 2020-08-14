Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси

Пятница, 14 августа 2020, 13:25
Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси

Сейм Польши принял резолюцию с осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейм Республики Польша со всей силой осуждает применение властями Беларуси жестокого насилия и массовых репрессий в отношении белорусского общества и фальсификации президентских выборов в Республике Беларусь 9 августа 2020 года", - говорится в тексте резолюции.

Сейм, как говорится в резолюции, в условиях драматической ситуации желает "заверить всех белорусов в солидарности и поддержке".

"Мы настоятельно требуем от власти в Минске немедленного освобождения всех арестованных и прекращения репрессий и применение насилия в отношении общества", - говорится в резолюции.

Сейм также обратился к правительству с просьбой запустить гуманитарную помощь для жертв гонений в Беларуси и "создать возможность быстрого приема политических беженцев из Беларуси".

"Сейм Республики Польша призывает Европейский парламент, Европейский совет и Европейскую комиссию принять решительные меры для поддержки белорусского гражданского общества", - говорится в резолюции.

Как сообщалось, правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.

Темы: ПольшаБеларусьбеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Польша
Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: