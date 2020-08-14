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Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси

Пятница, 14 августа 2020, 13:25

Сейм Польши принял резолюцию с осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейм Республики Польша со всей силой осуждает применение властями Беларуси жестокого насилия и массовых репрессий в отношении белорусского общества и фальсификации президентских выборов в Республике Беларусь 9 августа 2020 года", - говорится в тексте резолюции.

Сейм, как говорится в резолюции, в условиях драматической ситуации желает "заверить всех белорусов в солидарности и поддержке".

"Мы настоятельно требуем от власти в Минске немедленного освобождения всех арестованных и прекращения репрессий и применение насилия в отношении общества", - говорится в резолюции.

Сейм также обратился к правительству с просьбой запустить гуманитарную помощь для жертв гонений в Беларуси и "создать возможность быстрого приема политических беженцев из Беларуси".

"Сейм Республики Польша призывает Европейский парламент, Европейский совет и Европейскую комиссию принять решительные меры для поддержки белорусского гражданского общества", - говорится в резолюции.

Как сообщалось, правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.

Темы: ПольшаБеларусьбеженцы


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