Министры иностранных дел ЕС в пятницу на внеочередной видеовстрече согласились подготовить санкции в связи с событиями в Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ссылаясь на собственные источники, пишет "Европейская правда".

"Главы МИД ЕС согласились дать"зеленый свет" санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - сообщил Джозвяк в своем Twitter.

По информации корреспондента, во время видеоконференции ни один из министров ЕС не высказался против санкций.

Обновлено: Позже эту информацию в Twitter подтвердил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. "Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимы. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", - рассказал дипломат.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил, что во время видеоконференции министров он призвал к введению персональных санкций в отношении Беларуси и созданию в ЕС фонда поддержки жертв репрессий.

Глава МИД Германии Хайко Маас перед встречей заявил, что Евросоюз хочет значительно усилить давление на Беларусь.

Скорее всего, ЕС введет персональные санкции в конце августа, заявляют источники в ЕС.