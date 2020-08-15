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МИД Молдовы заявил о солидарности с белорусским народом

Суббота, 15 августа 2020, 13:32
МИД Молдовы заявил о солидарности с белорусским народом

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявило о солидарности с белорусским народом, выразив обеспокоенность насилием на протестах.

Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что МИД с вниманием и обеспокоенностью следит за развитием ситуации после выборов в Беларуси и особенно обеспокоен насилием в этой стране.

"Подтверждая важность соблюдения прав человека и общепринятых демократических норм, мы надеемся, что трудности, с которыми сегодня сталкивается народ Беларуси, будут преодолены мирным путем в рамках настоящего и всеобъемлющего политического диалога", - заявил молодовський МИД.

"В это трудное время мы выражаем нашу полную солидарность с народом Беларуси, продолжая поддерживать укрепление демократии, процветание, стабильность и независимость Республики Беларусь - дружественной страны и важного традиционного партнера Молдовы", - сказано в заявлении.

Стоит добавить, президент Молдовы Игорь Додон одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.

Между тем, Лукашенко хочет "связаться с Путиным" для совместной защиты Беларуси "от агрессии". В пятницу Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и из Украины.

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Темы: МолдоваБеларусь
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