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Помпео: США внимательно следят за ситуацией в Беларуси

Суббота, 15 августа 2020, 16:54
Майк Помпео

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси после спорных выборов прошлых выходных и разгона мирных протестующих.

Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Варшаву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Niezalezna.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал он на пресс-конференции.

Помпео добавил, что приветствует освобождение некоторых протестующих в Беларуси, но, как он подчеркнул, этого недостаточно.

Он добавил, что США проводят консультации по ситуации в Беларуси с европейскими партнерами, "стараясь максимально помочь белорусам достичь суверенитета и свободы".

Он также отметил, что выборы в Беларуси не были свободными.

"Выборы в Беларуси не были свободными и честными, поэтому мы последние дни консультировались с нашими партнерами не только лично, но и по телефону, чтобы понять, что происходит", - сказал государственный секретарь США.

Ранее Помпео не исключил возможности введения санкций против Беларуси в связи с насилием против мирных демонстрантов после выборов.

Он также призвал к новым президентским выборам в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.

Темы: БеларусьСШАмитинги


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