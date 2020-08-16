Во Франции - наибольшее число новых заражений со времени ослабления карантина

Во Франции вчера зарегистрировали более 3000 заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантина в мае.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщило Агентство общественного здоровья.

За сутки коронавирус подтвердили еще у 3310 человек, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантинных ограничений, и обнаружили 17 новых очагов заражения.

По оценке Агентства общественного здоровья, ситуация является рисковой в 23 департаментах страны, умеренно-рисковой - в 20, и особенно рисковой - в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, в Агентстве призывают людей соблюдать меры безопасности, в частности, одевать маску и соблюдать дистанцию ​​с другими.

Напомним, в конце июля Франция ввела масочный режим во всех закрытых общественных местах.

Кроме того, местные органы власти могут самостоятельно принимать решение об обязательности маски в общественных местах на улице. В Париже такое требование начало действовать с 10 августа.

На днях объявили, что запрет на массовые мероприятия с участием более 5000 человек продолжится как минимум до 30 октября.