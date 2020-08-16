Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Во Франции - наибольшее число новых заражений со времени ослабления карантина

Воскресенье, 16 августа 2020, 14:48

Во Франции вчера зарегистрировали более 3000 заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантина в мае.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщило Агентство общественного здоровья.

За сутки коронавирус подтвердили еще у 3310 человек, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантинных ограничений, и обнаружили 17 новых очагов заражения.

По оценке Агентства общественного здоровья, ситуация является рисковой в 23 департаментах страны, умеренно-рисковой - в 20, и особенно рисковой - в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, в Агентстве призывают людей соблюдать меры безопасности, в частности, одевать маску и соблюдать дистанцию ​​с другими.

Напомним, в конце июля Франция ввела масочный режим во всех закрытых общественных местах.

Кроме того, местные органы власти могут самостоятельно принимать решение об обязательности маски в общественных местах на улице. В Париже такое требование начало действовать с 10 августа.

На днях объявили, что запрет на массовые мероприятия с участием более 5000 человек продолжится как минимум до 30 октября.

Темы: Франциякоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

відеоЛукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"

"Вагнеровцы" по приезду в РФ рассказали новую версию путешествия в Беларусь

видеоПосол Беларуси в Словакии поддержал протесты и обвинил власти в пытках

В Минске бюджетников сгоняют на митинг в поддержку Лукашенко – СМИ

инфографикаКоронавирус: за сутки обнаружили еще 1637 зараженных, 24 летальных случая

фотоУмер младший брат президента США Роберт Трамп

Все новости...
Франция
Во Франции против Nestle подали иск из-за тонны погибшей рыбы
Путин и Макрон обсудили Донбасс
В Париже маски становятся обязательными на большинстве улиц
Последние новости
15:03
Telegram выпустил обновленную версию приложения с видеовызовами
14:48
Во Франции - наибольшее число новых заражений со времени ослабления карантина
14:44
За первое полугодие Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль
14:33
відеоЛукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"
13:53
Трамп рассматривает возможность запрета на работу Alibaba в США
13:49
фотоНа албанско-греческой границе - очередь в 20 км из-за смены условий въезда
13:16
фотоВ Минске начался митинг в поддержку Лукашенко, на площади - несколько сотен человек
13:05
"Вагнеровцы" по приезду в РФ рассказали новую версию путешествия в Беларусь
12:39
Дело оффшорных компаний Суркисов: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами
12:28
Украинские больницы готовы принять более 30 тысяч больных Covid-19 – Степанов
Все новости...