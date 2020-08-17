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Президент Германии обратился к Лукашенко

Понедельник, 17 августа 2020, 14:10

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, к диалогу с оппозицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я апеллирую к президенту Лукашенко идти путем переговоров. Делать ставку не на насилие, а на диалог", - сказал Штайнмайер в понедельник, 17 августа, перед началом виртуальной конференции по диджитализации.

Новости и кадры из Беларуси - "драматические и трогательные одновременно", отметил Штайнмайер. Силовики, по словам президента Германии, не должны применять насилие против своего народа.

Он заявил, что восхищается мужеством демонстрантов, вышедших на улицы в минувшие выходные после насилия со стороны власти в предыдущие дни.

"Люди этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашу солидарность и поддержку", - подчеркнул Штайнмайер.

Ранее в этот день соперница Лукашенко Светлана Тихановская заявила о готовности взять на себя политическое лидерство в стране на период подготовки новых выборов.

Лукашенко заявил, что повторных выборов в Беларуси не будет. Он также призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не уличные акции.

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Темы: ЛукашенкоГерманияБеларусь


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