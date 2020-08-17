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У Європарламенті не вважають Лукашенка переобраним президентом Білорусі

Понедельник, 17 августа 2020, 15:21

Депутати Європарламенту заявили про невизнання Александра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і сказали, що вважають його персоною нон грата у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві найбільших політичних груп Європарламенту.

Зокрема, заяву підписали групи Європейської народної партії, соціал-демократів, Renew Europe, Greens/EFA та ECR.

Депутати закликали до нових і вільних виборів в Білорусі і рішуче засудили насильство і тортури, вчинені проти мирних протестувальників, організованих режимом Лукашенка.

"Ми вітаємо білоруський народ за його мужність і рішучість і рішуче підтримуємо його прагнення до демократичних змін і свободи. Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Александра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі" - йдеться у заяві.

Євродепутати також засудили придушення Інтернету і ЗМІ, блокування на дорогах і залякування журналістів з метою припинення потоку інформації про ситуацію в країні.

"Ми закликаємо до негайного звільнення всіх довільно затриманих і політичних в'язнів, які були затримані до і під час виборчої кампанії" - сказано у заяві.

Також у Європарламенті привітали рішення міністрів закордонних справ ЄС внести до чорного списку всіх осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію президентських виборів і закликали якомога швидше скласти санкційний список, щоб людям, які вчинили ці злочини, було заборонено відвідувати ЄС, а їхні активи були заморожені.

"Європейський союз може і повинен зробити більше для подальшого просування справи демократії і свободи в Білорусі, в тому числі шляхом посилення допомоги білоруському громадянському суспільству і негайного припинення будь-якої фінансової підтримки уряду і контрольованих державою проектів" - стверджується у заяві.

В Європарламенті також закликали ЄС призначити спеціального представника по Білорусі, щоб підтримати процес мирного переходу влади і звернулися до Росії з вимогою утриматися від втручання.

"Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від будь-якого втручання в Білорусь, таємного або явного, і закликаємо інститути ЄС і держави-члени пильно протидіяти будь-яким діям Росії в цьому відношенні" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

Темы: ЕвропаЛукашенковиборы
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