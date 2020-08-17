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Румыния продолжила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Понедельник, 17 августа 2020, 16:31

Правительство Румынии решило продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще на 30 дней - до 16 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

Во время действия режима ЧП граждане Румынии обязаны носить маски в общественных местах и ​​на улицах в течение того времени, которое установила местная власть каждого района.

Спортивные соревнования могут быть организованы без участия зрителей, а культурные мероприятия разрешены с соблюдением всех карантинных правил.

Частные мероприятия в закрытых помещениях разрешены только с участием не более 20 человек и с соблюдением правил физической дистанции.

На открытых пространствах разрешены собрания не более 50 человек, обязанных соблюдать правила дистанцирования.

Единственное новшество - террасы открыты до полуночи, а не до 23:00, как было раньше. Но последний заказ можно будет принять в 23:00.

На прошлой неделе в Румынии зафиксировали всего с начала эпидемии рост числа новых случаев коронавируса, а также наибольшее количество умерших от коронавирусной болезни.

Ранее сообщалось, что Румыния не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку та не проходила международную проверку.

Темы: Румыниякоронавирус


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