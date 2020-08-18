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Сейм Литвы призвал не признавать Лукашенко президентом Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 15:28
Сейм Литвы призвал не признавать Лукашенко президентом Беларуси

Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, призывающую не признавать результаты выборов президента Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и А.Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций на лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости", - написал Линкявичюс в Twitter.

Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств, сообщает Delfi.

Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил представивший проект резолюции депутат Жигимантас Павиленис.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси, включая вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.

Напомним, позиция Литвы относительно ситуации в Беларуси является одной из самых активны в Европе.

В частности, литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси", и отмечал, что Литва рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Беларуси.

Темы: ЛитваБеларусьвиборы
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