Сейм Литвы призвал не признавать Лукашенко президентом Беларуси

Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, призывающую не признавать результаты выборов президента Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".

Today, 🇱🇹Parliament unanimously passed a resolution refusing to recognize results of the elections in #Belarus & A. Lukashenka as a legitimate President, calling for free & democratic elections & to sanction those responsible for electoral forgery & inconceivable brutalities.