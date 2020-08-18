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Сейм Литви закликав не визнавати Лукашенка президентом Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 15:28

Сейм Литви на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, що закликає не визнавати результати виборів президента Білорусі і ввести санкції щодо посадових осіб цієї країни.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні парламент одноголосно прийняв резолюцію про відмову визнати результати виборів в Білорусі і О.Лукашенка законним президентом, закликав до вільних і демократичних виборів і введення санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і немислимі жорстокості", - написав Лінкявічюс у Twitter.

Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в'їзд і заморожування коштів, повідомляє Delfi.

Депутати закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх затриманих представників опозиції і громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод в Білорусі.

"Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результати виборів 9 серпня, ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь, ми вимагаємо нових, прозорих, відповідних демократичним процедурам парламентських і президентських виборів, ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію, ми закликаємо ввести персональні санкції щодо всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всіх, хто несе відповідальність за порушення прав людини", - заявив депутат Жигімантас Павільоніс, представляючи резолюцію.

Також в резолюції пропонується виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі, скликати надзвичайне засідання лідерів ЄС для обговорення ситуації в Білорусі, включаючи питання про ембарго електроенергії з БелАЕС.

Нагадаємо, позиція Литви щодо ситуації у Білорусі є однією з найактивніших та найрішучиших у Європі. 

Зокрема, литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс назвав Александра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі", та зазначав, що Литва розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував план із трьох пунктів, щоб знайти вирішення політичної кризи в Білорусі.

Теми: ЛитваБілорусьвибори


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