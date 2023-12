Сейм Литви закликав не визнавати Лукашенка президентом Білорусі

Сейм Литви на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, що закликає не визнавати результати виборів президента Білорусі і ввести санкції щодо посадових осіб цієї країни.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда".

Today, 🇱🇹Parliament unanimously passed a resolution refusing to recognize results of the elections in #Belarus & A. Lukashenka as a legitimate President, calling for free & democratic elections & to sanction those responsible for electoral forgery & inconceivable brutalities.