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Работники сахарных заводов вышли на акции солидарности в Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 16:25
Работники сахарных заводов вышли на акции солидарности в Беларуси
TUT.by

Работники белорусских сахарных заводов 18 августа вышли на акции солидарности.

Источник: портал TUT.by

Детали: На акции солидарности во вторник вышли работники сахарных заводов — в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку.

В Жабинке к акции солидарности присоединились работники Жабинковского комбикормового завода и другие жители Жабинки.

Активисты подписали коллективное обращение (больше 800 подписей) к председателю Брестского облисполкома. Требования: признать недействительными президентские выборы, освободить от должности председателя РОВД с связи с утратой доверия и привлечь его к ответственности из-за "устных приказов насильственного характера", поручить Следственному комитету и прокуратуре провести проверку относительно административных и уголовных дел в отношении задержанных с 9 по 13 августа и освободить их.

Почему это важно: Протесты против фальсифицированных выборов президента продолжаются в Беларуси уже 10 день.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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