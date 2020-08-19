В Кремле заявили, что не видят необходимости оказывать военную помощь Беларуси

В Кремле заявили, что не видят необходимости предоставлять военную помощь Беларуси в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "УНИАН", об этом сегодня заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой необходимости, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой необходимости нет", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о военной помощи Беларуси в случае внешней угрозы или она предполагается в случае "революции", Песков сказал: "Я уже ответил на ваш вопрос".

На просьбу прокомментировать информацию в СМИ о том, что к границе с Беларусью направляются колонны российской военной техники, Песков заявил, что "российская военная техника, она расположена на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать".

"Мы исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне", - подчеркнул Песков, но при этом добавил, что в Кремле "констатируют попытки такого непосредственного вмешательства" .

Напомним, ранее Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным получил от него обещание о предоставлении всесторонней помощи в случае такого запроса от Беларуси.

В Литве заявили, что российская помощь Беларуси будет означать вторжение.

В Конгрессе США также осудили российское предложение о военной помощи Беларуси на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.

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