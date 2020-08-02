Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус стремительно распространяется: уже 18 млн случаев заболевания

Воскресенье, 2 августа 2020, 05:00

1 августа количество случаев заболевания коронавирусом достигло 18 миллионов.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Среди 18 миллионов случаев, 688 тысяч – летальные. Также 11 миллионов 325 тысяч больных вылечились.

1 августа в мире зафиксировали 246,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых больных в США – 58,4 тысяч. В Индии зарегистрировали 54,8 тысяч новых случаев, в Бразилии – 42,5 тысяч, в Колумбии и Южной Африке – более 10 тысяч, в Мексике – 8,4 тысяч, в России – 5,4 тысяч.

В этот день от осложнений болезни умерли 5386 человек. Лидерами по числу смертей остаются США и Бразилия.

Что предшествовало: 29 июля сообщалось о 17 миллионах случаев заболевания.

Читайте также:  Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП

Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания

фотоНападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: злоумышленника отправили за решетку

Умер замкомандира УДА комбат Червень

Главный разведчик считает, что вторжение РФ в Украину будет, но не осенью

Разведка В системе российского кураторства над ОРДЛО произошли изменения

Все новости...
коронавирус
ФРГ начала бесплатно тестировать на COVID-19 граждан, приехавших из-за рубежа
На Ровенщине обнаружили еще полсотни больных COVID-19
На Буковине за сутки почти сотня новых случаев Covid-19
Последние новости
05:00
Коронавирус стремительно распространяется: уже 18 млн случаев заболевания
03:54
Ряд областей предупреждают об угрозе возникновения пожаров
03:02
Microsoft передумала покупать TikTok – СМИ
02:15
ФРГ начала бесплатно тестировать на COVID-19 граждан, приехавших из-за рубежа
01:27
ОБСЕ насчитала более 200 нарушений за время "тишины" на Донбассе
00:52
На Ровенщине обнаружили еще полсотни больных COVID-19
00:20
Кравчук обещает не подписывать документы, которые могут навредить Украине
23:55
На Буковине за сутки почти сотня новых случаев Covid-19
23:43
В Нидерландах отменили масштабный гей-парад из-за коронавируса
23:12
Луческу получит миллион евро за чемпионский титул "Динамо" – СМИ
Все новости...