Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За четыре дня количество случаев коронавируса увеличилось на миллион

Четверг, 30 июля 2020, 00:47
За четыре дня количество случаев коронавируса увеличилось на миллион

За время пандемии коронавируса в мире зафиксировали 17 миллионов 131 тысячу случаев заболевания, хотя 16 миллионов зафиксировали лишь четыре дня назад.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Вылечились от болезни на данный момент 10,5 миллионов человек. Больше всего больных выздоровели в США – 2 миллиона 228 тысяч. В Бразилии победили коронавирус 1,7 миллиона, в Индии – более 1 миллиона.

Умерли от осложнений 668 тысяч больных. Возглавляет антирейтинг летальности также США – 153 тысяч смертей. В Бразилии погибли 90 тысяч.

 
Снимок экрана Worldometers

Сейчас болеют 5 миллионов 870 тысяч человек.

Что предшествовало: Только 26 июля мир пересек отметку в 16 миллионов случаев заболевания коронавирус.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: 

  • Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
Все новости...
Реклама: