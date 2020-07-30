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За четыре дня количество случаев коронавируса увеличилось на миллион

Четверг, 30 июля 2020, 00:47

За время пандемии коронавируса в мире зафиксировали 17 миллионов 131 тысячу случаев заболевания, хотя 16 миллионов зафиксировали лишь четыре дня назад.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Вылечились от болезни на данный момент 10,5 миллионов человек. Больше всего больных выздоровели в США – 2 миллиона 228 тысяч. В Бразилии победили коронавирус 1,7 миллиона, в Индии – более 1 миллиона.

Умерли от осложнений 668 тысяч больных. Возглавляет антирейтинг летальности также США – 153 тысяч смертей. В Бразилии погибли 90 тысяч.

 
Снимок экрана Worldometers

Сейчас болеют 5 миллионов 870 тысяч человек.

Что предшествовало: Только 26 июля мир пересек отметку в 16 миллионов случаев заболевания коронавирус.

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Напомним: 

  • Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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