Коронавирус в Украине: 1 112 новых заражений и 16 смертей
Воскресенье, 2 августа 2020, 08:50
За минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили еще 1 112 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 16 человек.
Источник: данные СНБО
Детали: Наибольшее количество новых случаев – на Ивано-Франковщине (115) и Львовщине (112).
При этом отмечается, что в течение последних суток еще 235 человек преодолели болезнь.
Напомним: Днем ранее, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерли за сутки 16 человек, выздоровели – 556.
Украинская правда