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Снова рост: в Украине 1172 новых случая коронавируса

Суббота, 1 августа 2020, 08:55

За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны – 556.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области – 145, в Ивано-Франковской – 123.

В Киеве и в Одесской области зафиксировали по 101 случаю заболевания.

Что предшествовало: 30 июля в Украине обнаружили 1 090 случаев коронавируса.

Рекордные 1 197 случаев были подтверждены 29 июля.

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Темы: коронавирус


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