Снова рост: в Украине 1172 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны – 556.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области – 145, в Ивано-Франковской – 123.

В Киеве и в Одесской области зафиксировали по 101 случаю заболевания.

Больше всего летальных случаев (6) за прошедшие сутки произошло на Закарпатье. Еще три человека умерли от COVID-19 в Ивано-Франковской области, по 2 - в Киеве и в Одесской области. Еще по одному человеку умерло в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 232 человека.

За сутки в общем осуществлено 34 227 тестирований: 16 860 методом ПЦР и 17 367 методом ИФА.

Среди 1172 человек, заболевших за минувшие сутки – 68 детей и 39 медработников.

Что предшествовало: 30 июля в Украине обнаружили 1 090 случаев коронавируса.

Рекордные 1 197 случаев были подтверждены 29 июля.

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