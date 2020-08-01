Снова рост: в Украине 1172 новых случая коронавируса
Суббота, 1 августа 2020, 08:55
За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны – 556.
Источник: данные СНБО
Детали: Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области – 145, в Ивано-Франковской – 123.
В Киеве и в Одесской области зафиксировали по 101 случаю заболевания.
Что предшествовало: 30 июля в Украине обнаружили 1 090 случаев коронавируса.
Рекордные 1 197 случаев были подтверждены 29 июля.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
Украинская правда