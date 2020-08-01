Снова рост: в Украине 1172 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны – 556.
Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге
Детали: Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области – 145, в Ивано-Франковской – 123.
В Киеве и в Одесской области зафиксировали по 101 случаю заболевания.
Больше всего летальных случаев (6) за прошедшие сутки произошло на Закарпатье. Еще три человека умерли от COVID-19 в Ивано-Франковской области, по 2 - в Киеве и в Одесской области. Еще по одному человеку умерло в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 232 человека.
За сутки в общем осуществлено 34 227 тестирований: 16 860 методом ПЦР и 17 367 методом ИФА.
Среди 1172 человек, заболевших за минувшие сутки – 68 детей и 39 медработников.
Что предшествовало: 30 июля в Украине обнаружили 1 090 случаев коронавируса.
Рекордные 1 197 случаев были подтверждены 29 июля.
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