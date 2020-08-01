Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Снова рост: в Украине 1172 новых случая коронавируса

Суббота, 1 августа 2020, 08:55
Снова рост: в Украине 1172 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны – 556.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области – 145, в Ивано-Франковской – 123.

В Киеве и в Одесской области зафиксировали по 101 случаю заболевания.

Больше всего летальных случаев (6) за прошедшие сутки произошло на Закарпатье. Еще три человека умерли от COVID-19 в Ивано-Франковской области, по 2 - в Киеве и в Одесской области. Еще по одному человеку умерло в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 232 человека.

За сутки в общем осуществлено 34 227 тестирований: 16 860 методом ПЦР и 17 367 методом ИФА.

Среди 1172 человек, заболевших за минувшие сутки – 68 детей и 39 медработников.

Что предшествовало: 30 июля в Украине обнаружили 1 090 случаев коронавируса.

Рекордные 1 197 случаев были подтверждены 29 июля.

Читайте также:  Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: