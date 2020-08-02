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Скрывавшийся в РФ экс-кандидат в президенты Беларуси приехал в Киев

Воскресенье, 2 августа 2020, 13:32
Скрывавшийся в РФ экс-кандидат в президенты Беларуси приехал в Киев
фото: Телескоп

Белорусский политик Валерий Цепкало, который ранее сбежал из Беларуси в Россию, теперь находится в Киеве.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Цепкало Алексея Урбана

Детали: Бывший глава Парка высоких технологий и политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который ранее спасаясь от ареста сбежал в Москву из Беларуси, уже приехал в Украину.

Прямая речь Урбана: "Валерий Цепкало уже находится в Киеве".

Напомним: 24 июля Цепкало с двумя детьми выехали из Беларуси. Политик боялся, что его арестуют на родине. Его жена рассказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав, поэтому детей также вывезли за границу.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было передано 160 тысяч подписей, но ЦИК Беларуси признал достоверными менее 80 тысяч из них.

Жену бывшего претендента в президенты Беларуси Веронику Цепкало вызывают на допрос, а ее сестру утром 30 июля задержали.

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Темы: виборыБеларусьУкраинаРосcия
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