Супругу экс-претендента в президенты Беларуси Цепкало вызвали на допрос
Жену бывшего претендента в президенты Беларуси Веронику Цепкало вызывают на допрос, а ее сестру утром 30 июля задержали.
Источник: Tut.by
Детали: Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по проверке, которую проводят в отношении Валерия Цепкало по заявлению Седата Игдеджи.
Повестку супруге экс-претендента в президенты вручили сегодня утром сотрудники ГАИ, остановившие ее машину.
Также в четверг утром задержали ее сестру – сотрудницу Белгазпромбанка.
Вероника Цепкало заявила, что она это расценивает как политическое давление на кампанию объединенного штаба.
Прямая речь: "Сегодня утром мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Куда увезли – я не знаю. Может быть, это МВД – для дачи показаний, может быть, КГБ, я не знаю.
Сейчас я еду давать показания в МВД. У меня в повестке написано, что я должна явиться для дачи показаний.
Где находится сестра, причину ее задержания не знаю. Мне позвонили сотрудники ее банка и сказали, что она задержана".
Предыстория:
- Бывший претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало выехал из Беларуси и увез с собой детей.
- Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.
- Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатом в президенты Беларуси, насчитав менее 100 тысяч достоверных подписей за него (экс-глава "Парка высоких технологий" передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, ЦИК назвала несоответствием требованиям то, что жена Валерия Цепкало не указала, что владеет акциями Приорбанка.
- Валерий Цепкало подал в Верховный суд Беларуси жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.