Супругу экс-претендента в президенты Беларуси Цепкало вызвали на допрос

Жену бывшего претендента в президенты Беларуси Веронику Цепкало вызывают на допрос, а ее сестру утром 30 июля задержали.

Источник: Tut.by

Детали: Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по проверке, которую проводят в отношении Валерия Цепкало по заявлению Седата Игдеджи.

Повестку супруге экс-претендента в президенты вручили сегодня утром сотрудники ГАИ, остановившие ее машину.

Также в четверг утром задержали ее сестру – сотрудницу Белгазпромбанка.

Вероника Цепкало заявила, что она это расценивает как политическое давление на кампанию объединенного штаба.

Прямая речь: "Сегодня утром мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Куда увезли – я не знаю. Может быть, это МВД – для дачи показаний, может быть, КГБ, я не знаю.

Сейчас я еду давать показания в МВД. У меня в повестке написано, что я должна явиться для дачи показаний.

Где находится сестра, причину ее задержания не знаю. Мне позвонили сотрудники ее банка и сказали, что она задержана".

Предыстория: