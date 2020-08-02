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Коронавирус: в австралийском штате объявили о "ситуации бедствия"

Воскресенье, 2 августа 2020, 15:59

В австралийском штате Виктория из-за коронавируса объявили режим состояния бедствия - в Мельбурне введен строгий комендантский час с 20:00.

Источник: BBC News

Детали: Из-за значительного роста количества новых случаев COVID-19 власти штата Виктория в Австралии объявили режим бедствия. О принятии соответствующего решения в воскресенье, 2 августа, объявил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс.

Наиболее жесткими являются мероприятия в столице штата Мельбурне, втором по величине городе Австралии. Там введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, которые будут оставаться в силе как минимум до 13 сентября.

С вечера воскресенья в городе будет действовать строгий комендантский час с восьми вечера и до пяти часов утра. Каждый день его жителям можно будет находиться на улице для занятий спортом не более одного часа, а от каждого домохозяйства только один человек будет иметь право посетить магазин. Те, кто проживает в Мельбурне, не смогут удаляться от дома более, чем на пять километров.

В городе полностью запретили свадебные церемонии, а обучение в университетах с четверга снова должно перейти исключительно в дистанционную форму. Закрытыми будут также детские сады.

Для жителей штата Виктория, проживающих за пределами Мельбурна, со среды введен более мягкий, третий уровень карантина. Впрочем, и они смогут оставлять свои дома только ради работы, учебы, получения медицинской помощи или совершения необходимых покупок.

Все ограничения связаны с тем, что в воскресенье в штате Виктория зафиксировали 671 новый случай заболевания коронавирусом и семь смертей. Это увеличение привело к тому, что в целом было зарегистрировано 11 557 случаев инфицирования и 123 смерти. Больше всего заражений - в Мельбурне.

Напомним: 1 августа количество случаев заболевания коронавирусом в мире достигла отметки в 18 миллионов.

Темы: Австралиякоронавирусэпидемия


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