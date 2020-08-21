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ЕС обратился к Минску из-за уголовного дела против органа оппозиции

Пятница, 21 августа 2020, 12:46

Европейский Союз в пятницу призвал Беларусь закрыть уголовное дело против нового оппозиционного органа, Координационного совета, созданного на этой неделе.

Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набила Массрали, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, что приводит текст заявления.

"Мы ожидаем, что белорусские власти закроют уголовное дело и вместо этого начнут диалог с целью поиска мирного выхода из нынешнего кризиса", - сказала пресс-секретарь.

"Координационный совет, в который входят представители различных слоев белорусского общества, обратился к властям для диалога, но власть ответила открытием уголовного дела. Этим шагом власти Беларуси снова вернулись к запугиванию по политическим мотивам", - заявила Массрали.

20 августа стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, который создала оппозиция.

Дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

21 августа на ЕвроПравде вышло интервью с членом Координационного совета Алесем Беляцким: "Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России - и сейчас его срочно ремонтирует"

Темы: БеларусьЕСоппозиция
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