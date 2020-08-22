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Лихтенштейн хочет отсудить у Чехии утраченное после Второй мировой имущество

Суббота, 22 августа 2020, 16:45

Крошечное альпийское государство Лихтенштейн начало судебный процесс по возвращению части земель, конфискованных Чехословакией у ее правящей семьи в конце Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

На этой неделе Лихтенштейн подал официальную жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив о "пренебрежении" Чешской Республикой вопросом возвращения почти полумиллиона акров земли и некоторых из величайших замков и дворцов Европы. Они были конфискованы в 1945 году.

"Для нас незаконное применение чехословацких декретов и последствия этого были нерешенным вопросом. Экспроприация без компенсации недопустима", - заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

Центральным вопросом является декрет, которым послевоенное чехословацкое правительство определило правящий дом Лихтенштейна и 38 других семей как "немецкие", и таким образом лишило их имущества и активов из-за нацистской военной вины.

Речь идет о землях, которые более чем в 10 раз превышают площадь нынешнего Княжества Лихтенштейн, а также о некоторых из крупнейших дворцов и аристократических резиденций Центральной Европы. В частности, речь идет о двух объектах всемирного наследия ЮНЕСКО: пространный неоготический Замок Леднице-дом семьи Лихтенштейнов на протяжении более 700 лет-и барочный замок Валтице.

Хотя спорные активы, которые ранее принадлежали правящему дому Лихтенштейна, являются наиболее ценными в этом деле, те, что связаны с 38 другими лицами, включают корпоративные холдинги и деловые интересы.

"[Дело] связано с фундаментальными вопросами суверенитета. Мы делаем это не только потому, что в этом замешан княжеский дом. Это касается всех 39 наших граждан .  Чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права",-сказала Эггенбергер.

Мартин Смолек, заместитель министра иностранных дел Чехии, заявил, что его страна предварительно считает, что это дело не должно рассматриваться ЕСПЧ, поскольку Страсбургский суд не занимается вопросами, относящимися к периоду до разработки Европейской конвенции по правам человека.

И он, и глава МИД Лихтенштейна выразили надежду, что это дело не повредит их отношениям. Дипломатические отношения между двумя странами были официально установлены только в 2009 году в результате длительного спора.

Темы: ЛихтенштейнЧехияЕвропа


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