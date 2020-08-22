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Украина обновила перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Суббота, 22 августа 2020, 17:07
фото: "День"

Министерство здравоохранения опубликовало в субботу, 22 августа, обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за рубежа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Данные по странам опубликованы по состоянию на 22 августа.

Согласно обновленным данным, статус курортных стран, которые принимают у себя украинцев несмотря на пандемию, по сравнению с последним пересмотром несколько изменился. В частности, "красными " остаются Черногория и Албания. Болгария, которая входила в "красный список", теперь в "зеленом". В "зеленом" списке также остались Турция , Египет и Хорватия.

Полный список государств доступен по ссылке.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны либо пойти на 14 дней на изоляцию, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Темы: Украинаэпидемиякоронавирус


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