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Еврокомиссия одобрила пакет предложений для усиления торговли с Украиной

Понедельник, 24 августа 2020, 15:33

Европейская комиссия в понедельник приняла пакет предложений, направленных на увеличение торговли между Европейским Союзом и странами, которые используют конвенцию Пан-Евро-Мед, среди которых и Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

"Сегодняшние предложения модернизируют преференциальные торговые соглашения ЕС с 20 торговыми партнерами из Пан-Евро-Мед, делая соответствующие "правила происхождения" в этих соглашениях более гибкими и удобными для бизнеса", - говорится в сообщении комиссии.

Кроме Украины, эти предложения вносят поправки в двусторонние соглашения ЕС со следующими: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, для облегчения торговли и экономической деятельности между ЕС и нашими соседями в Евро-средиземноморском регионе, а также для содействия региональной интеграции", - прокомментировал Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики.

Одобренный пакет включает 21 предложение Совету ЕС, которые обеспечат более удобные правила происхождения в торговых соглашениях ЕС с большинством соседних стран.

"Правила происхождения" необходимы в рамках любой торговой сделки, поскольку они определяют, какие товары могут пользоваться преференциями. При соблюдении всех необходимых требований товары с преференциальным происхождением могут ввозиться с более низким ставкам пошлин или даже с нулевой ставкой, в зависимости от режима преференциального тарифа.

Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед с января 2019 года.

Темы: ЕСторговля


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