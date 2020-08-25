В Киеве объявили штормовое предупреждение

Над столицей грозовой фронт, в связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

Источник: пресс-служба "Киевавтодора"

Дословно: "Прогнозируются ливни в течение дня и ночью.

Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды".

Детали: Водителей призвали быть осторожными на дорогах.