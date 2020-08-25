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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Вторник, 25 августа 2020, 10:28

Над столицей грозовой фронт, в связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

Источник: пресс-служба "Киевавтодора"

Дословно: "Прогнозируются ливни в течение дня и ночью.

Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды".

Детали: Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

Украинская правда
Темы: Киевпогода


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