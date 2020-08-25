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Экоинспекция рассказала о проверке Дарницкой ТЭЦ, на которую массово жалуются киевляне

Вторник, 25 августа 2020, 16:02

Внеплановая проверка Дарницкой ТЭЦ выявила нарушения в сфере водопользования, наложен штраф.

Источник: глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый в Facebook

Прямая речь: "Недавно Госэкоинспекция в течение 10 рабочих дней проводила проверку предприятия, в т.ч. работающих котлоагрегатов ТЭЦ и золоотвала, на который киевляне жалуются больше всего. И сейчас мы имеем первые результаты.

... ГЭИ составлено 7 административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже оплачен. Предварительная сумма ущерба для окружающей среды - 800 тысяч - 1 млн гривен".

Детали: Мальованый отмечает, что на Дарницкую ТЭЦ массово жалуются киевляне. В то же время предприятие осуществляет централизованное снабжение тепловой энергии и горячей воды половине левого берега города. "Так просто закрыть предприятие не получится, ведь огромная часть населения останется без отопления и горячей воды", - говорит чиновник.

Мальованый приводит результаты проверки, и что именно увидела экоинспекция.

На золоотвале установлена ​​современная система полива, которая не дает опасным мелкодисперсным частицам пыли загрязнять воздух. Кроме того, в этом году предприятие высадило 300 тополей сорта Nigra Italica, которые не имеют пуха, то есть, являются безопасными для людей с аллергией. Зеленая полоса отделяет проспект Бажана от линии золоотвала, таким образом, удерживая частицы пыли от попадания в жилые районы. А осенью планируется еще одна высадка деревьев и кустов рядом с ТЭЦ.

Также проверили экологические показатели выбросов от котлоагрегатов. "Сейчас предприятие использует в качестве топлива не уголь, а природный газ, который является более экологичным".

В целом, Мальованый говорит: если сравнивать Дарницкую ТЭЦ в 2015-2016 годах и сегодня, "то сейчас ее состояние улучшилось".

В то же время объемы допустимых среднесуточных норм водозабора, предусмотренные разрешением на специальное водопользование, превышены. То есть, Дарницкая ТЭЦ в сутки осуществляет забор большего объема воды, чем это разрешено.

Чиновник предполагает, что ООО "Евро-Реконструкция", возможно, будет оспаривать подсчитанные убытки в суде. Однако уверяет, что Госэкоинспекция будет в пределах собственных полномочий защищать свое решение.

Он выразил надежду, что ТЭЦ будет продолжать принимать меры, направленные на охрану окружающей среды и в дальнейшем.

Так, в следующем году должен быть создан проект рекультивации золоотвала, который планируется закрыть в 2022 году после установления электрофильтров на все котлоагрегаты. Это позволит Дарницкой ТЭЦ перейти к сухому золоудалению.

Украинская правда
Темы: Киевэкология


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