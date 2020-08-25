Парламент Эстонии призвал Беларусь провести новые президентские выборы
Во вторник парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление "в поддержку демократии и гражданского общества Беларуси", в котором среди прочего есть призыв провести в стране новые президентские выборы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
Заявление поддержали 92 депутата, воздержавшихся и против не было.
Голосованию предшествовало почти двухчасовое обсуждение ситуации в Беларуси.
"Сегодня мы создали историю", - подвел итог заседания спикер Рийгикогу Хенн Пиллуаас.
В заявлении, проект которого накануне представили 88 депутатов парламента Рийгикогу выражает свою поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее.
Эстонский парламент не признает результаты президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, считая, что они не были свободными, справедливыми и демократическими.
Рийгикогу также осудил применение силы против мирных демонстрантов, призывая власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам.
Напомним, 27 и 28 августа в Берлине состоится встреча глав МИД Евросоюза, где будут обсуждаться санкции против людей, ответственных за произвола милиции и фальсификации на выборах в Беларуси.
По сообщениям СМИ, Европейский Союз планирует включить в санкционный список в отношении Беларуси от 15 до 20 человек.