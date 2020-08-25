Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Парламент Эстонии призвал Беларусь провести новые президентские выборы

Вторник, 25 августа 2020, 19:26

Во вторник парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление "в поддержку демократии и гражданского общества Беларуси", в котором среди прочего есть призыв провести в стране новые президентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Заявление поддержали 92 депутата, воздержавшихся и против не было.

Голосованию предшествовало почти двухчасовое обсуждение ситуации в Беларуси.

"Сегодня мы создали историю", - подвел итог заседания спикер Рийгикогу Хенн Пиллуаас.

В заявлении, проект которого накануне представили 88 депутатов парламента Рийгикогу выражает свою поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее.

Эстонский парламент не признает результаты президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, считая, что они не были свободными, справедливыми и демократическими.

Рийгикогу также осудил применение силы против мирных демонстрантов, призывая власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам.

Напомним, 27 и 28 августа в Берлине состоится встреча глав МИД Евросоюза, где будут обсуждаться санкции против людей, ответственных за произвола милиции и фальсификации на выборах в Беларуси.

По сообщениям СМИ, Европейский Союз планирует включить в санкционный список в отношении Беларуси от 15 до 20 человек.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Активисты сообщают об отправке боевиков из ОРДЛО в Беларусь - СМИ

Венедиктова уволила Пискуна – источники

На Донбассе двое бойцов ранены в результате подрыва

САП отменила подозрение президенту НААН

В Украине планируют продлить карантин до 1 ноября

Разумков объяснил, почему Рада не спешит с официальным заявлением по Беларуси

Все новости...
Последние новости
19:26
Парламент Эстонии призвал Беларусь провести новые президентские выборы
19:13
НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным
18:50
фотоВоенизированная охрана начала работу в поездах "Укрзализныци"
18:40
фотоЗеленский собрал раввинов по поводу празднования Рош га-Шана
18:27
На Волыни из-за подозрения на вспышку COVID-19 закрыли детсад
18:15
Активисты сообщают об отправке боевиков из ОРДЛО в Беларусь - СМИ
18:14
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 894 миллиона
18:14
УЗ с 28 августа запускает новый региональный поезд
17:58
Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента
17:58
Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!