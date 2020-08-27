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Во Франции крупнейший с апреля скачок заражений: более 5400 за сутки

Четверг, 27 августа 2020, 11:25

Во Франции за прошедшие сутки сообщили о более 5400 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем с апреля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявило Агентство здравоохранения.

За предыдущие 24 часа болезнь подтвердили в 5429 человек. Это самая большая цифра за последние почти 5 месяцев, близкая к "антирекордам" за все время эпидемии.

В течение предыдущей недели, показатели неоднократно приближались к 5000. Еще в начале месяца ежесуточно регистрировали обычно чуть больше тысячи новых заражений.

Одной из причин "скачка" называют большее количество совершенных тестов.

Напомним, на фоне роста количества заражений во Франции Бельгия внесла Париж и еще несколько департаментов в "красную зону". Теперь после туристических поездок туда бельгийцам придется самоизолироваться и сдавать тест.

Темы: Франциякоронавирус


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