Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

Четверг, 27 августа 2020, 19:13

В МИД сообщили, что Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.

Об этом сообщили в прессслужбе МИД в ответ на запрос "Европейской правды".

"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года ), открытая к присоединению третьих стран: "Беларусь: декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации " - сообщили в МИД.

Европейский союз в своей призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме Украины к заявлению присоединились Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.

Как сообщалось, впервые в истории Украина прибегла к вызову посла в отношениях с Беларусью. Этому предшествовали безосновательные обвинения Украины Лукашенко во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Беларусью бойцов ЧВК "Вагнер" России несмотря на просьбу передать их Украине.

Между тем, 15 августа МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал заявлений о непризнании результатов голосования.

На прошлой неделе сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовит предложения по дальнейшему развитию отношений Украины и Беларуси и направит их руководству государства.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

фото, видео, обновленоВ Минске массово задерживают представителей СМИ

инфографикаОбновили эпидемическое зонирования в Украине

СНБО прогнозирует в три раза больше случаев коронавируса к выборам

фотоСБУ "прикрыла" пирамиду B2B jewelry: 600 тысяч граждан вложили туда около $250 млн

Россия рефинансирует 1 миллиард долларов беларусского долга - Лукашенко

Все новости...
Последние новости
20:07
Запасы газа в ПХГ превысили 25 миллиардов кубометров
19:54
Украина пригласила США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма
19:41
Официальный курс на 28 августа: гривня ослабла к доллару и евро
19:28
В ВСУ почти полсотни новых заражений COVID-19
19:13
Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси
19:00
Шевченко: НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса
18:48
фото, видео, обновленоВ Минске массово задерживают представителей СМИ
18:29
Новый глава УЗ хочет выделять часть прибыли компании на мотивацию персонала
18:24
На Донбассе сохраняется тишина, саперы отчитываются о разминировании - штаб ООС
18:20
Кабмин обещает расширить категории иностранцев, которым разрешат въезд после закрытия границы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!