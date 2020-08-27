МИД Беларуси вызвал польского дипломата в ответ на действия Варшавы

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского после того как аналогичный шаг МИД Польши предпринял в отношении посла Беларуси.

Об этом сообщил TUT.BY пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глазов, передает "Европейская правда".

Дипломату был заявлен решительный протест в связи с якобы попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Обращено внимание на озвученные в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны некоторых польских политиков и должностных лиц. Подчеркнута контрпродуктивность любых дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны", — сообщил Глазов.

Напомним, 27 августа в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши.

Напомним, Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что против страны началась "дипломатическая бойня на самом высоком уровне" и пообещал не отдать Польше Гродненскую область.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - сказал Лукашенко.