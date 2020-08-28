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Лукашенко пригрозил Польше и Литве: Мы им покажем, что такое санкции

Пятница, 28 августа 2020, 14:14
Лукашенко пригрозил Польше и Литве: Мы им покажем, что такое санкции

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, пообещал ввести санкции в отношении Литвы и Польши.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Лукашенко в пятницу цитирует белорусское государственное агентство БелТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко.

"Они "зажрались" и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно нагнуть, танками попугать, ракетами... Посмотрим, кто еще кого развращает. Мы им покажем, что такое санкции", - добавил он.

Лукашенко сообщил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие.

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - добавил Лукашенко.

Напомним, 27 августа в связи с неоднократными необоснованными обвинениями власти Беларуси в адрес Польши посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши. В ответ МИД Беларуси вызвал польского дипломата.

МИД Литвы, со своей стороны, предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников.

Темы: ЛукашенкоБеларусьПольшаЛитва
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