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Лукашенко пригрозив Польщі та Литві: ми їм покажемо, що таке санкції

Пятница, 28 августа 2020, 14:14

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, пообіцяв ввести  санкції щодо Литви і Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Лукашенка у п’ятницю цитує білоруське державне агентство БелТА.

"Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику або Чорне море торгувати з Росією та інше. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) - нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції", - заявив Лукашенко.

"Вони "зажрались" і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нагнути, танками полякати, ракетами ... Подивимося, хто ще кого розбещує. Ми їм покажемо, що таке санкції", - додав він.

Лукашенко повідомив, що доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.

"Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? "Зажрались". Тому поставимо на місце", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, 27 серпня у зв'язку з неодноразовими необґрунтованими звинуваченнями влади Білорусі на адресу Польщі посол Білорусі був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі. У відповідь МЗС Білорусі викликало польського дипломата.

МЗС Литви, зі свого боку, запропонувало запровадити національні санкції щодо понад сотні білоруських чиновників.

Темы: ЛукашенкоБеларусьПольшаЛитва


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