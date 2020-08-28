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Меркель о пандемии: следующие месяцы будут сложными

Пятница, 28 августа 2020, 14:15

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия коронавируса может сильнее, чем сейчас, повлиять на повседневную жизнь граждан осенью и зимой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом Меркель сказала в пятницу во время своей большой пресс-конференции.

"Следует ожидать, что следующие несколько месяцев некоторые вещи будут еще сложнее, чем сейчас, летом", - сказала Ангела Меркель.

По ее словам, летом эпидемическая ситуация улучшилась благодаря тому, что люди чаще находились на свежем воздухе.

"В следующие несколько месяцев будет важно сохранить низкое количество инфекций, когда мы снова будем в помещениях - на рабочих местах, в школах и дома", - сказала Меркель.

"Нам придется жить с этим вирусом дольше, и поэтому мое базовое отношение - это бдительность и внимание. Особенно сейчас, когда за последние несколько недель количество заражений значительно возросло. Все остается: это серьезно, все еще серьезно - и продолжайте относиться к этому серьезно", - отметила немецкий канцлер.

Меркель подчеркнула, что ситуация не будет "такой, как раньше", пока "у нас не будет вакцины и лекарств".

Напомним, накануне в Германии утвердили новые меры против коронавируса, среди которых штраф в 50 евро за отсутствие маски, запрет на проведение массовых мероприятий до конца года и пересмотр стратегии тестирования.

Темы: МеркельГерманиякоронавирусCovid-2019


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