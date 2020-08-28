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Для украинцев закрыли популярную курортную страну

Пятница, 28 августа 2020, 14:49

Тунис внес Украину в список стран "красной" зоны из-за роста количества больных на коронавирус COVID-19, поэтому украинские туристы уже не могут посещать эту страну.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности.

Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну".

Что было раньше: Утром 28 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на пятницу украинцы могут посетить 45 стран. Подробнее с перечнем стран можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019туризмУкраина


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