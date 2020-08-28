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Зеленский пообещал ЕС "в ближайшее время" принять законы, которых требует Ассоциация

Пятница, 28 августа 2020, 17:25

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ЕС, что Украина в ближайшее время примет законы, которые требуют ее обязательства в рамках Соглашения об ассоциации.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в официальном Twitter после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Проговорил с Урсулой фон дер Ляйен, что Украина и ЕС, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают экономической интеграции и укрепляют стратегическое партнерство.

В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита (Украина-ЕС) Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ", - написал Зеленский.

Какие законы имеются в виду и в каких сферах, президент не уточняет.

Напомним, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что правительство Украины планирует в октябре предоставить ЕС готовы предложения по изменению Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

На следующий день премьер Денис Шмыгаль заявил, что эти инициативы будут готовы в декабре.

Темы: евроинтеграцияЕСЗеленский


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