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Ишингер объявил о конце стратегического партнерства Германии с РФ

Суббота, 29 августа 2020, 10:27

Председатель влиятельной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о конце идеи стратегического партнерства Германии с Россией после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Ишингер выразил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Стоит отметить, что Ишингер является одним из самых влиятельных немецких дипломатов. Он известен тем, что выступал за продолжение диалога с Путиным несмотря на его действия. По инициативе Ишингера в этом году разработали скандальный "мюнхенский план" о прекращении войны в Украине.

Отвечая на вопрос о том, как дело Навального влияет на немецко-российские отношения, Ишингер отметил, что, "к сожалению, мы переживаем новый минимум".

"В Москве жертву высмеивают. Уже по одной этой причине это невероятно неудобный процесс для Кремля. Авторитет России уже был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг", - сказал немецкий дипломат.

По его словам, канцлер Ангела Меркель проявляла терпение в отношении президента Владимира Путина в течение последних 15 лет. В 2014 году, говорит Ишингер, она была единственной главой правительства, которая разговаривала с Путиным по телефону снова и снова, иногда по несколько раз в неделю.

"Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, и самой идеи стратегического партнерства", - констатировал немецкий дипломат.

Напомним, Навальный с прошлых выходных находится в медицинской коме в берлинской больнице, куда его доставили самолетом после того, как он потерял сознание во время полета из Томска в Москву в России.

Немецкая клиника заявила, что предварительное медицинское обследование указывает на отравление политика.

Темы: ГерманияРосcияНавальный


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