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В ЕС не ожидают всплеска коронавируса после открытия школ

Суббота, 29 августа 2020, 17:31
В ЕС не ожидают всплеска коронавируса после открытия школ

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес не ожидает значительного увеличения числа случаев коронавируса после повторного открытия школ.

Об этом Кириакидес сказала в интервью итальянской газете La Stampa, сообщает "Европейская правда".

"Исследования, проведенные в нескольких странах ЕС, показали, что передача (вируса) от ребенка к ребенку в школах происходит редко, и повторное открытие школ не связано со значительным увеличением числа инфекций", - отметила Кириакидес.

По словам Кириакидес, согласно имеющимся данным, при соблюдении соответствующих мер гигиены, таких как безопасная дистанция и разделение учеников на группы, школы вряд ли станут более значительным источником инфекции, чем другие места.

"Это то, на что мы ожидаем", - отметила чиновница Еврокомиссии.

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Темы: коронавирусЕвропаэпидемия
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