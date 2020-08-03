Вандал, разгромивший въезд на Труханов остров, объяснил свои мотивы

Мужчина, который 1 августа разбил оборудование системы пропуска на Труханов остров в Киеве, утверждает, что эта система установлена незаконно.

Источник: сайт столичной полиции

Детали: По информации правоохранителей, злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа для автомобилей и контроля скорости, и считает, что она установлена незаконно.

Полиция выяснила, что правонарушитель является жителем Киевской области, 1995 года рождения, ранее судим за хулиганские действия.

Также стало известно, что во время акта вандализма мужчина был пьян.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Вандалу грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним: 2 августа днем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что какой-то вандал разбил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров в Киеве и что убытки от этого оцениваются почти в 300 тысяч гривен. Городской голова также опубликовал видео разгрома.