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Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа, и нанес ответный удар

Понедельник, 3 августа 2020, 06:59
Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа, и нанес ответный удар

Система противовоздушной обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, после чего израильские истребители нанесли ответный удар.

Источник: Силы обороны Израиля в Twitter 2 августа вечером

Дословно: "Ракета только что была выпущена из Газы по Израилю.

Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Детали: Сообщается также, что в ответ израильские истребители атаковали подземные "террористические объекты" ХАМАС в Газе.

Напомним: Израильские военные 23 февраля зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа. Около десяти ракет перехватила система ПВО "Железный купол".

Ракетный обстрел произошел после того, как израильские военные обстреляли двух мужчин, которые закладывали бомбу возле границы. В результате один из них был тяжело ранен, а второй умер.

Украинская правда
Темы: Израильвойна
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