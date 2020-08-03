В Киеве снова более сотни новых больных COVID-19

За минувшие сутки в столице зафиксировали 102 новых случая заболевания коронавирусом, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер".

Детали: Среди новых больных 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет и 4 девочки от 3 до 17 лет. Также среди больных 6 медиков.

14 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (19), Шевченковском (18) и Деснянском (17) районах.

По состоянию на 3 августа в целом в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 135 киевлян, вместе с тем 2994 человека преодолели болезнь.

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