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В Киеве снова более сотни новых больных COVID-19

Понедельник, 3 августа 2020, 10:13
В Киеве снова более сотни новых больных COVID-19
Фото КГГА

За минувшие сутки в столице зафиксировали 102 новых случая заболевания коронавирусом, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер". 

 

Детали: Среди новых больных 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет и 4 девочки от 3 до 17 лет. Также среди больных 6 медиков.

14 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (19), Шевченковском (18) и Деснянском (17) районах.

По состоянию на 3 августа в целом в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 135 киевлян, вместе с тем 2994 человека преодолели болезнь.

Что было раньше: За сутки 29 июля в столице коронавирус обнаружили у 199 жителей Киева – это было наибольшее количество за все период пандемии.

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Предыстория: 

  • За воскресенье, 2 августа, в Украине диагностировали 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, от осложнений умерли 13 больных, выздоровели 333 человек.
  • Всего за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 73 158 человек, из них 1 738 больных умерли от осложнений, 39 876 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус
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