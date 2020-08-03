Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве снова более сотни новых больных COVID-19

Понедельник, 3 августа 2020, 10:13
Фото КГГА

За минувшие сутки в столице зафиксировали 102 новых случая заболевания коронавирусом, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер". 

 

Детали: Среди новых больных 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет и 4 девочки от 3 до 17 лет. Также среди больных 6 медиков.

14 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (19), Шевченковском (18) и Деснянском (17) районах.

По состоянию на 3 августа в целом в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 135 киевлян, вместе с тем 2994 человека преодолели болезнь.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • За воскресенье, 2 августа, в Украине диагностировали 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, от осложнений умерли 13 больных, выздоровели 333 человек.
  • Всего за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 73 158 человек, из них 1 738 больных умерли от осложнений, 39 876 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

ИнфографикаЗа сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

видеоCrew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

дополненоМедведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго

видеоВъезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

Все новости...
Киев
В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая
На Крещатике подожгли авто
Вандал, разгромивший въезд на Труханов остров, объяснил свои мотивы
Последние новости
10:17
картаВ Украину возвращается жара
10:13
В Киеве снова более сотни новых больных COVID-19
09:51
На Буковине новые случаи СOVID-19 превысили июньские показатели
09:49
Суркис заявил, что готов продать "Динамо"
09:25
Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления – выросло число больных
09:23
Официальный курс: гривня подешевела к евро
08:56
В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая
08:50
инфографикаВ последнюю неделю июля в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID
08:22
На Крещатике подожгли авто
07:45
Штаб сообщает о почти полной тишине на Донбассе
Все новости...