Кличко по рейтингу обходит трех ближайших кандидатов вместе взятых

В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко – за него готовы отдать голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-27 июля

Дословно: "С августа прошлого года электоральная поддержка Виталия Кличка выросла почти вдвое".

Детали: Шумена Сергею Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – 9,4%, предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского – 9%.

За нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко готовы отдать голоса 5,4% опрошенных, за главу КГГА времен Майдана Александра Попова – 4,5%, за сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича – 3,5%, за бывшего мэра Киев, ныне депутата Киевсовета Александра Омельченко – 3,3%, за свободовца Андрея Ильенко – 2,6%, за батькивщиновца Виталия Нестора – 2,1%.

Еще около 8,5% опрошенных не определились.

Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу.

От 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

Половина опрошенных отметили, что совсем не следили за последними праймериз в партии "Слуга народа", где выбирали кандидата на должность мэра Киева от этой партии.

35% отметили, что-то слышали об этой инициативе.

И только 14% заявили, что внимательно следили за этим. Больше всего таких опрошенных среди старших респондентов, избирателей партий "Слуга народа", "Победа Пальчевского", партий Шария, "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".

Исследование проходило 26-27 июля среди жителей Киева от 18 лет и старше. В общем методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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