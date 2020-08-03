Восьмилетнего ребенка нашли зарезаннным на Черниговщине

3 августа в 7:00 в подсолнечном поле вблизи села Скоренец Черниговской области нашли тело 8-летнего мальчика.

Источник: пресс-служба прокуратуры Черниговской области

Детали: Ребенка нашли правоохранители с многочисленными ножевыми ранениями.

По предварительной информации, накануне, 2 августа, ребенок вместе с отцом и дедушкой ехали на автомобиле до города Чернигова. Недалеко от села Красное Черниговского района они остановились для отдыха, после чего отец с сыном отправились в лес на прогулку, однако вернулся мужчина уже без ребенка.

Никакой другой информации правоохранители не предоставили.

Группу прокуроров в этом деле возглавил прокурор области.