Восьмилетнего ребенка нашли зарезаннным на Черниговщине
Понедельник, 3 августа 2020, 17:22
3 августа в 7:00 в подсолнечном поле вблизи села Скоренец Черниговской области нашли тело 8-летнего мальчика.
Источник: пресс-служба прокуратуры Черниговской области
Детали: Ребенка нашли правоохранители с многочисленными ножевыми ранениями.
По предварительной информации, накануне, 2 августа, ребенок вместе с отцом и дедушкой ехали на автомобиле до города Чернигова. Недалеко от села Красное Черниговского района они остановились для отдыха, после чего отец с сыном отправились в лес на прогулку, однако вернулся мужчина уже без ребенка.
Никакой другой информации правоохранители не предоставили.
Группу прокуроров в этом деле возглавил прокурор области.
Украинская правда