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Минобороны ответило на угрозы России увеличить поставки оружия в ОРДЛО

Понедельник, 3 августа 2020, 18:03
Минобороны ответило на угрозы России увеличить поставки оружия в ОРДЛО

Министерство обороны отмечает, что, если Россия хочет увеличить поставки оружия, это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства.

Источник: заявление Минобороны

Дословно: "В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины.

Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известна: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.

Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства".

Детали: В министерстве напомнили, что с начала агрессии это вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса.

Поэтому, отметили в ведомстве, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержку террористической деятельности на уровне государства.

По их словам, Украина получает техническую помощь от государств-партнеров по международным договорам.

Предыстория:  

Украинская правда

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Темы: МиноборонывойнаДонбассРосcиятерроризм
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