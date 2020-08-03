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У женщины, которую избили в поезде, ухудшилось состояние здоровья

Понедельник, 3 августа 2020, 23:46
фото: instagram

Анастасия Луговая, которую избили в поезде Киев-Мариуполь, рассказала о состоянии своего здоровья и подробности нападения, уверяя, что злоумышленник продумал каждую деталь.

Источник: Луговая Instagram

Детали: Женщина рассказала, что у нее четвертый день болит голова, обезболивающие помогают ненадолго. Она рассказывает, что ей до сих пор не осмотрели нос, который "трещит от боли". Также Луговая говорит, что у нее "не все в порядке с правым ухом" - нападающий сорвал серьги, а потом сломал ухо, когда бил.

По ее словам, говорить также не может - болит челюсть.

Прямая речь Луговой: "Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Это не псих, маньяк, которому я надеюсь так легко это не пройдет!

Он осознанно перенес вещи из своего купе до нашего, когда я с сыном скрывалась в проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги, мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал, кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте!

И потом уже в полиции, после того как он сам предлагал взятки моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину! Психически больной человек не будет этого делать! Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед!".

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Публикация от Анастасія Лугова (@nastyalugova) 3 Авг 2020 в 12:13 PDT

Что было раньше: Соломенский райсуд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога мужчину, которого обвиняют в нападении на Луговую.

Украинская правда
Темы: нападение


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