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В мировом антирейтинге COVID-19 Украина уже на 12-м месте

Воскресенье, 30 августа 2020, 02:21

По состоянию на 29 августа во 213 странах зафиксировано более 25 миллионов случаев заражения, из них 243 000 только за прошедшие сутки.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Украина, Великобритания, Румыния. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числу выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 26-м месте.

Отметим, что по состоянию на 29 августа во 213 странах зафиксировано 25,1 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 840 665 пациентов, из них 5710 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 17 миллионов человек.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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