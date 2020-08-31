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ЕС выделит 400 млн евро для глобальной инициативы доступности вакцины от коронавируса

Понедельник, 31 августа 2020, 14:30

ЕС выделит 400 млн евро в форме гарантий для глобальной инициативы по доступности вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сегодня объявили в Еврокомиссии.

Речь идет о механизме COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - совместную инициативу Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанную в конце апреля 2020 года. Ее цель - ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить его доступность для всех стран мира.

"Сегодня Еврокомиссия анонсирует взнос в размере 400 млн евро для COVAX для сотрудничества на приобретение будущих вакцин для стран с низким и средним доходом. Это приблизит нас к общей цели - вместе преодолеть вирус", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подробные условия для вклада ЕС сообщат в ближайшее время.

Урсула фон дер Ляйен сообщила также, что в рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, инициированного Еврокомиссией в мае, собрали уже почти 16 млрд евро.

На прошлой неделе Еврокомиссия финально подписала первое соглашение о закупке 300 млн доз будущей вакцины от коронавируса у разработчика AstraZeneca.

Темы: ЕСкоронавирусмедицина
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