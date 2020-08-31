Суд по MH17: 76 родственников жертв катастрофы хотят выступить на слушаниях

76 родственников жертв крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году хотят выступить в суде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

Судебный процесс по делу МН17, начавшийся в марте, все еще находится на предварительной стадии. В понедельник слушания были сосредоточены на вопросах, поднятых адвокатами, представляющими около 450 родственников погибших в авиакатастрофе.

"Речь идет о справедливости, честности, преступлении и наказании", - сказала адвокат Арлетт Шейнс от имени ближайших родственников.

Она также изложила юридическую аргументацию в пользу того, чтобы позволить окружному суду Гааги также выносить решения по любым будущим гражданским искам о финансовой компенсации.

В общей сложности 76 родственников заявили, что хотят обратиться в суд – из них 66 хотят сделать это лично и 10 из другого места.

Еще 127 родственников хотят подать письменное заявление о вреде, причиненном жертвам, а 316 родственников указали, что хотят подать заявление на получение (финансовой) компенсации.

Адвокаты родственников считают, что каждый человек будет говорить от 15 до 20 минут - срок, согласованный с прокурором.

Адвокаты Олега Пулатова, единственного подозреваемого, который в судебном процессе представлен защитой, сообщили суду, что они не смогли поехать в Россию, чтобы встретиться со своим клиентом во время двухмесячного летнего перерыва в слушаниях. Остальные трое-Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко - судят заочно, без юридического представительства.

Четверо подозреваемых обвиняются в причинении авиакатастрофы рейса MH17, которое повлекло за собой гибель всех людей на борту, а также в их убийстве.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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