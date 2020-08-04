В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента

Во вторник, 4 августа, началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Детали: Досрочное голосование продлится до 8 августа, основной день выборов - 9 августа.

По данным ЦИК Беларуси, было создано 5767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом.

Избиратели, которые не могут оставаться по месту жительства в основной день, могут проголосовать досрочно.

На досрочных избирательных участках будут присутствовать не более трех наблюдателей - ЦИК приняла такое решение "в связи с эпидемической ситуацией".

Местные правозащитники считают, что это создало условия для манипулирования, чтобы сделать избирательный процесс еще более закрытым.

На пост президента Беларуси баллотируются пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Конопатская, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черачан.

По словам правозащитников, избирательная кампания неравна. Все административные ресурсы, проправительственные организации и СМИ участвуют в поддержке кандидата Лукашенко, в то время как митинги его главного соперника Светланы Тихановской находятся под вниманием правоохранительных органов.

Напомним: