В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента
Во вторник, 4 августа, началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси.
Источник: белорусская служба Радио Свобода
Детали: Досрочное голосование продлится до 8 августа, основной день выборов - 9 августа.
По данным ЦИК Беларуси, было создано 5767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом.
Избиратели, которые не могут оставаться по месту жительства в основной день, могут проголосовать досрочно.
На досрочных избирательных участках будут присутствовать не более трех наблюдателей - ЦИК приняла такое решение "в связи с эпидемической ситуацией".
Местные правозащитники считают, что это создало условия для манипулирования, чтобы сделать избирательный процесс еще более закрытым.
На пост президента Беларуси баллотируются пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Конопатская, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черачан.
По словам правозащитников, избирательная кампания неравна. Все административные ресурсы, проправительственные организации и СМИ участвуют в поддержке кандидата Лукашенко, в то время как митинги его главного соперника Светланы Тихановской находятся под вниманием правоохранительных органов.
Напомним:
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
- 14 июля Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.
- До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.
- Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.