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"Антикризисный" советник Ермака: Аваков уже понял, что Зеленский главный

Вторник, 4 августа 2020, 12:58
Антикризисный советник Ермака: Аваков уже понял, что Зеленский главный

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк считает, что президент Владимир Зеленский уже показал министру внутренних дел Арсену Авакову, что тот не может перетягивать на себя роль главы государства.

Источник: интервью Подоляка для "Радио Свобода"

Прямая речь: "Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране – он и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича – безопасность.

Это не вопрос одного разговора. Это – вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут.

И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок, и он пришел на достаточно длительное время – на дольше, чем многие думают. Но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет.

И Арсен Борисович тоже это понял. И это – очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать - ред.), когда существует чья иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента".

Детали: Подоляк при этом добавил, что к Авакову имеет "теплые чувства" и считает, что "он – молодец", поскольку "удержаться на этой должности 6 лет – это, конечно, крутая история".

Этому предшествовало: До начала работы в Офисе президента политтехнолог Михаил Подоляк в своих блогах писал о том, что Аваков при каденции Зеленского – "неформальный" президент" и "почти "съел" Владимира Александровича", хотя как менеджер глава МВД "​​так же неэффективен и ленив".

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что Арсен Аваков является "мощным министром" и "до сих пор нет боле хорошего министра".

Арсен Аваков работает министром внутренних дел уже более 6 лет. Он работал и при президенте Петре Порошенко, и при президенте Владимире Зеленском – даже после смен руководителей правительства.

Авакова упрекают в провале реформирования полиции и в проблемах с расследованием резонансных дел, в частности убийства журналиста Павла Шеремета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковЗеленскийОфис президента
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