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Зеленский: Аваков должен довести дело Шеремета до конца

Суббота, 6 июня 2020, 15:32
Зеленский: Аваков должен довести дело Шеремета до конца
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" в субботу, передает корреспондент УП

Прямая речь: "Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. ...Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца".

Детали: Вместе с тем, Зеленский считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет.

Прямая речь: "До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр.

Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова - УП). Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать.

Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки (экс-генпрокурора Руслана Рябошапки - УП), чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем".

Предыстория:

  • Утром 5 июня под зданием Верховной Рады собрался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • Во время часа вопросов к правительству в 10 утра Аваков отчитывался о резонансных криминальных событиях последнего времени. Говорил он и о деле журналиста Павла Шеремета, авто которого взорвали 20 июля 2016 года.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАваковДело Шеремета
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