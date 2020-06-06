Зеленский: Аваков должен довести дело Шеремета до конца

Президент Владимир Зеленский заявляет, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" в субботу, передает корреспондент УП

"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Прямая речь: "Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. ...Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца".

Детали: Вместе с тем, Зеленский считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет.

Прямая речь: "До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр.

Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова - УП). Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать.

Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки (экс-генпрокурора Руслана Рябошапки - УП), чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем".

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